ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

При пожежі на заводі в РФ загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 18:04
Фото: пожежа на заводі в РФ (з відкритих джерел)
Фото: пожежа на заводі в РФ (з відкритих джерел)

Дві людини госпіталізовані

Кількість загиблих після вибуху на заводі піротехніки в Ленінградській області досягла двох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Дві людини загинули, двоє госпіталізовані, ще одну людину продовжують шукати", - повідомили в МНС РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, в Ленінградській області в місті Гатчин стався вибух на заводі з виробництва піротехніки "Авангард". Вибух стався в чотириповерховому виробничому приміщенні. На даний момент однУ людинУ відвезли в лікарню.

Зазначимо, що чотири людини можуть бути під завалами після вибуху на заводі.

Раніше в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в Боснії і Герцеговині за останніми даними, загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми. Вибух стався 9 жовтня близько 21:30 в місті Брод. Мер міста Бродів Ілля Йовічіч повідомив журналістам, що цей вибух був найсерйознішим інцидентом такого роду на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізовано близько 23:30.

Раніше в канадському місті Сент-Джон стався вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.

У РФ стався вибух на заводі піротехніки Денісова заявила, що омбудсмен РФ має обмежений мандант і не може приймати рішення
Новини України Російська ФедераціязаводВибух Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся