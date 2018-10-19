При пожежі на заводі в РФ загинули дві людини

Фото: пожежа на заводі в РФ (з відкритих джерел)

Дві людини госпіталізовані

Кількість загиблих після вибуху на заводі піротехніки в Ленінградській області досягла двох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Дві людини загинули, двоє госпіталізовані, ще одну людину продовжують шукати", - повідомили в МНС РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, в Ленінградській області в місті Гатчин стався вибух на заводі з виробництва піротехніки "Авангард". Вибух стався в чотириповерховому виробничому приміщенні. На даний момент однУ людинУ відвезли в лікарню.

Зазначимо, що чотири людини можуть бути під завалами після вибуху на заводі.

Раніше в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в Боснії і Герцеговині за останніми даними, загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми. Вибух стався 9 жовтня близько 21:30 в місті Брод. Мер міста Бродів Ілля Йовічіч повідомив журналістам, що цей вибух був найсерйознішим інцидентом такого роду на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізовано близько 23:30.

Раніше в канадському місті Сент-Джон стався вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.