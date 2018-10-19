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В РФ произошел взрыв на заводе пиротехники

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 17:25
Фото: взрыв на заводе (из открытых источников)
Фото: взрыв на заводе (из открытых источников)

Четыре человека могут находится под завалами

В Ленинградской области в городе Гатчине в пятницу днем произошел взрыв на заводе по производству пиротехники "Авангард". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что четыре человека могут быть под завалами после взрыва на заводе. По информации МЧС, погиб один человек.

Уточняется, что взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании. На данный момент одного человека увезли в больницу.

 

Фото: взрыв на заводе (из открытых источников)

Напомним, в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии и Герцеговине за последними данными погиб один человек, еще девять получили травмы. Взрыв произошел 9 октября около 21:30 в городе Брод. Мэр города Брод Илия Йовичич сообщил журналистам, что этот взрыв был самым серьезным инцидентом такого рода на местном НПЗ. Шесть пострадавших остаются в больнице. Пожар был успешно локализован около 23:30.

Ранее в канадском городе Сент-Джон произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека.

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