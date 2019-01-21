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При пожаре на судне в Керченском проливе погиб один человек

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 19:00
При пожаре на судне в Керченском проливе погиб один человек
Фото: место пожара (kerch fm 2)

Также сообщается, что 30 человек спасены

В экстренных службах Краснодарского края сообщили, что в результате пожара на двух суднах в районе Керченского пролива 21 января погиб один моряк, еще 30 человек были спасены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Это произошло в территориальных водах РФ. По предварительным данным, один погибший" , - говорится в сообщении.

Пожар произошел в результате взрыва на одном из суден. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Сообщается, что сейчас идет спасательная операция.

Также РБК-Украина опубликовало видео с места пожара.

Напомним, 7 января в Китае нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном, после чего загорелся. Зарегистрированный в Панаме танкер следовал из Ирана в Южную Корею.

Тушение танкера было осложнено погодными условиями в Восточно-Китайском море. Судно перевозило 136 тыс. тонн конденсата. Также сообщалось, что спасатели продолжают поиски 31 без вести пропавшего члена экипажа.

В районе Керченского пролива горят два судна Число пострадавших при пожаре в Куршевеле превысило 20
Новости Украины пожарКерченский мост
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