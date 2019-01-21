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При пожежі на судні в Керченській протоці загинула одна людина

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 19:00
При пожежі на судні в Керченській протоці загинула одна людина
Фото: місце пожежі (kerch fm 2)

Також повідомляється, що 30 осіб врятовано

В екстрених службах Краснодарського краю повідомили, що в результаті пожежі на двох суднах в районі Керченської протоки 21 січня загинув один моряк, ще 30 людей були врятовані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ

"Це сталося в територіальних водах РФ. За попередніми даними, один загиблий" , - йдеться в повідомленні.

Пожежа сталася в результаті вибуху на одному з суден. На борту судна "Кандий" знаходилися 17 людей, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" знаходилися 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії.

Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця пожежі.

Нагадаємо, 7 січня в Китаї нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, після чого загорівся. Зареєстрований в Панамі танкер прямував з Ірану в Південну Корею.

Гасіння танкера була ускладнено погодними умовами в Східно-Китайському морі. Судно перевозило 136 тис. тонн конденсату. Також повідомлялося, що рятувальники продовжують пошуки 31 безвісти зниклого члена екіпажу.

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Новини України пожежаКерченский мост
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