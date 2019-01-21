Фото: место пожара (kerch fm 2)

Пожар произошел в результате взрыва на одном из суден

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что пожар произошел в результате взрыва на одном из суден. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

"Предположительно, произошел взрыв (на одном из судов, - ред.). Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас идет спасательная операция.

"Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января в Китае нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном, после чего загорелся. Зарегистрированный в Панаме танкер следовал из Ирана в Южную Корею.

Тушение танкера было осложнено погодными условиями в Восточно-Китайском море. Судно перевозило 136 тыс. тонн конденсата. Также сообщалось, что спасатели продолжают поиски 31 без вести пропавшего члена экипажа.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Рижском заливе на борту танкера Zircon вспыхнул пожар. Была проведена эвакуация экипажа.