Опубликовано видео пожара суден в Керченском проливе

Фото: место пожара (kerch fm 2)

Пожар произошел в результате взрыва на одном из суден

В интернете опубликовано видео пожара суден под флагом Танзании в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kerch.FM.

Пожар произошел в результате взрыва на одном из суден. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Предположительно, произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир. Сообщается, что сейчас идет спасательная операция.