На пожаре в Рубежном пострадали трое военных, открыто дело

В результате пожара в Рубежном Луганской области на территории воинской части пострадали трое военнослужащих. По данному факту открыто дело по статье "халатность".
Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
По предварительным данным, на территории воинской части произошло возгорание бензовозов.
"В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, они получают медицинскую помощь в городской больнице", - говорится в сообщении.
Фото: последствия пожара в Рубежном (dbr.gov.ua)
По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с пожаром на территории воинской части жителей Рубежного призвали сохранять спокойствие.
В январе в Тернопольской области на территории воинской части в Бережанах загорелся военный склад. Там горели отходы автомобильных колес и бытовой мусор. Пострадавших на месте инцидента не было, он не представлял угрозы для гражданского населения.