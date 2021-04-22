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В результате пожара на воинской части в Рубежном пострадал военный

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 16:37
В результате пожара на воинской части в Рубежном пострадал военный Фото: на пожаре в Рубежном пострадал военный (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС), в городе Рубежное, возник пожар на территории одной из воинских частей. В результате пострадал военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Пожар возник в результате случившегося возгорания бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.

"В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее из-за пожара городе Рубежное Луганской области жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее в Тернопольской области на территории одной из воинских частей загорелся военный склад.

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