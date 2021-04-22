В Рубежном в воинской части произошел пожар. Горожан призвали сохранять спокойствие

В городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА в Facebook.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

Напомним, в Украине с 17 апреля препятствование проверкам пожарной безопасности будут наказывать штрафами. Соответствующий закон вступил в силу.

За препятствование грозит штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен), а за повторное нарушение в течение года - от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).

Как писало РБК-Украина, Рада одобрила этот закон в ходе внеочередного заседания 30 марта.

Отметим, изначально этим законом сотрудникам полиции хотели позволить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожарной безопасности. Однако ко второму чтению эту норму решили исключить.

В конце января этот закон приняли в первом чтении.