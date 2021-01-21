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В Тернопольской области загорелся военный склад

Бережаны, Четверг 21 января 2021 12:18
В Тернопольской области загорелся военный склад
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 21 января, в Тернопольской области на территории одной из воинских частей загорелся военный склад. Сейчас спасатели ликвидируют последствия пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, возгорание склада произошло около 6 утра на территории военной части в Бережанах на улице Золочевской. Спасателям удалось локализовать пожар в 6:47 на площади 112 кв. м. Сейчас там горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.

Также указано, что кроме подразделений ГСЧС, дополнительно привлечено пожарное подразделение воинской части. Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено. Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.

Напомним, в Киеве вечером 17 января произошел пожар в многоэтажке на улице Генерала Наумова, 25 в Святошинском районе. В результате пострадали два человека.

Кроме того, в Одессе по улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель.

Также РБК-Украина писало, что число жертв в результате пожара в Одессе выросло до двух.

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