RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу

Автор: РБК-Україна

В результаті пожежі в Рубіжному Луганської області на території військової частини постраждали троє військовослужбовців. За даним фактом відкрито справу за статтею "недбалість".

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів.

"В результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, вони отримують медичну допомогу в міській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки пожежі в Рубіжному (dbr.gov.ua)

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з пожежею на території військової частини жителів Рубіжного закликали зберігати спокій.

У січні в Тернопільській області на території військової частини в Бережанах загорівся військовий склад. Там горіли відходи автомобільних коліс і побутове сміття. Постраждалих на місці інциденту не було, він не становив загрози для цивільного населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежавійськовіРубежное
Читайте також
На Донбасі під обстрілом загинув ще один український військовий
Прогноз погоди