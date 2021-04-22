На пожежі в Рубіжному постраждали троє військових, відкрито справу

В результаті пожежі в Рубіжному Луганської області на території військової частини постраждали троє військовослужбовців. За даним фактом відкрито справу за статтею "недбалість".
Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.
За попередніми даними, на території військової частини сталося загоряння бензовозів.
"В результаті пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, вони отримують медичну допомогу в міській лікарні", - йдеться в повідомленні.
Фото: наслідки пожежі в Рубіжному (dbr.gov.ua)
За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з пожежею на території військової частини жителів Рубіжного закликали зберігати спокій.
У січні в Тернопільській області на території військової частини в Бережанах загорівся військовий склад. Там горіли відходи автомобільних коліс і побутове сміття. Постраждалих на місці інциденту не було, він не становив загрози для цивільного населення.