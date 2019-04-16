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При пожежі в Нотр-Дамі постраждали три людини

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 10:19
При пожежі в Нотр-Дамі постраждали три людини
Фото: пожежа в Нотр-Дамі (twitter.com/PompiersParis)

Двоє поліцейських і один пожежний постраждали внаслідок пожежі

Двоє поліцейських і один пожежний постраждали при пожежу в Нотр-Дам-де-Парі. Про це повідомляє місцева газета Le Figaro.

Повідомляється, що гасіння пожежі велося понад дев'ять годин. Було задіяно близько 400 пожежників.

 

Фото: пожежа в Нотр-Дамі (twitter.com/PompiersParis)

Нагадаємо, пожежа в Соборі Паризької Богоматері у Парижі почалась увечері 15 квітня. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема завалено шпиль і дах, пошкоджено внутрішнє оздоблення собору. Достовірної інформації про наслідки і можливе підсумкове збереження будівлі поки немає.

Станом на ранок 16 квітня пожежу в Нотр-Дам де Парі майже повністю загасили. Ректор собору Патрік Шові заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. Зокрема, з палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

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