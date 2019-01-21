На пожарах в Украине за неделю погибли 50 человек

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На водных объектах погибли 5 человек

В Украине в результате пожаров за период с 14 по 20 января погибли 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В начале недели произошел случай возгорания, в результате которого погибли 3 человека, всего за указанный период из-за пожаров погибли 50 человек. Кроме этого, на водных объектах погибли 5 человек.

По данным ГСЧС, были установлены убытки из-за пожаров в размере около 5 млн гривен, 447 зданий и 32 единицы техники были защищены от уничтожения огнем, также были спасены 29 человек и ликвидировано 914 возгораний.

Напомним, что 20 января загорелось студенческое общежитие Винницкого транспортного колледжа, в результате которого пострадали 3 человека, погибших нет.

Кроме того, сообщалось, что во Львовской области в селе Ставчаны вечером, 16 января, произошел пожар на заводе "Майола", информации о жертвах не было.

Как писало РБК-Украина, на пожарах в Украине за предыдущую неделю погибли почти 100 человек.