На пожежах в Україні за тиждень загинули 50 осіб

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На водних об'єктах загинули 5 осіб

В Україні внаслідок пожеж за період з 14 по 20 січня загинули 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На початку тижня стався випадок займання, в результаті якого загинули 3 людини, всього за вказаний період через пожежі загинули 50 осіб. Крім цього, на водних об'єктах загинули 5 осіб.

За даними ДСНС, були встановлені збитки від пожеж у розмірі близько 5 млн гривень, 447 будівель і 32 одиниці техніки були захищені від знищення вогнем, також було врятовано 29 чоловік і ліквідовано 914 загорянь.

Нагадаємо, що 20 січня зайнявся студентський гуртожиток Вінницького транспортного коледжу, в результаті чего постраждали 3 людини, загиблих немає.

Крім того, повідомлялося, що у Львівській області в селі Ставчани ввечері, 16 січня, сталася пожежа на заводі "Майола", інформації про жертв не було.

Як повідомляло РБК-Україна, на пожежах в Україні за попередній тиждень загинули майже 100 людей.