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На пожарах в Украине за неделю погибли 37 человек, - ГСЧС

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 23:40
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В течение недели на водных объектах погибли 13 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 22 по 28 октября 2018 года, погибли 37 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, за указанный период спасатели зарегистрировали более 1,5 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасены 56 человек. В частности, спасатели ГСЧС ликвидировали более 1,1 тыс. пожаров, на которых удалось спасти 47 человек.

"На пожарах погибли 37 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,4 млн гривен...В течение недели на водных объектах погибли 13 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что спасатели продолжают обследовать территорию Украины на предмет выявления взрывчатых предметов. Так, за неделю спасатели обнаружили и уничтожили 1,2 тыс. боеприпасов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 29-31 октября 2018 года в отдельных областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Добавим, на автодороге Харьков - Симферополь на участке трассы в Днепропетровской области загорелся пассажирский автобус, пострадавших нет.

В Украине до 31 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +22
Новости Украины пожарГСЧС
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