На пожежах в Україні за тиждень загинули 37 осіб, - ДСНС

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 13 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 22 по 28 жовтня 2018 року, загинули 37 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за вказаний період рятувальники зареєстрували понад 1,5 тис. надзвичайні події, на яких врятовано 56 осіб. Зокрема, рятувальники ДСНС ліквідували понад 1,1 тис. пожеж, на яких вдалося врятувати 47 осіб.

"На пожежах загинули 37 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5,4 млн гривень...Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 13 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що рятувальники продовжують обстежувати територію України на предмет виявлення вибухових предметів. Так, за тиждень рятувальники виявили та знищили 1,2 тис. боєприпасів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 29-31 жовтня 2018 року в окремих областях утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Додамо, на автошляху Харків - Сімферополь на ділянці траси у Дніпропетровській області загорівся пасажирський автобус, постраждалих немає.