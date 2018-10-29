ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На пожежах в Україні за тиждень загинули 37 осіб, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 23:40
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 13 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 22 по 28 жовтня 2018 року, загинули 37 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за вказаний період рятувальники зареєстрували понад 1,5 тис. надзвичайні події, на яких врятовано 56 осіб. Зокрема, рятувальники ДСНС ліквідували понад 1,1 тис. пожеж, на яких вдалося врятувати 47 осіб.

"На пожежах загинули 37 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5,4 млн гривень...Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 13 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що рятувальники продовжують обстежувати територію України на предмет виявлення вибухових предметів. Так, за тиждень рятувальники виявили та знищили 1,2 тис. боєприпасів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 29-31 жовтня 2018 року в окремих областях утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Додамо, на автошляху Харків - Сімферополь на ділянці траси у Дніпропетровській області загорівся пасажирський автобус, постраждалих немає.

В Україні до 31 жовтня утримається надзвичайна пожежна небезпека Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +22
Новини України пожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся