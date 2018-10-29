В Украине до 31 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайная опасность ожидается 29-31 октября

В Украине 29-31 октября в некоторых областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 29-31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"В Киевской области 29-31 октября в южных, восточных районах и в районе Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 29 октября 2018 на территории Украины преимущественно без осадков, на западе и севере местами возможны дожди, температура воздуха днем до +22.

В столице Украины 29 октября без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +8 до +10. Ветер южный, 5-10 м/сек.

Напомним, в Харькове в ночь на субботу, 27 октября, произошла пожар в студенческом общежитии, в результате которой пострадали шесть человек.