В Днепропетровской обл. на ходу загорелся пассажирский автобус

Фото: сгоревший автобус (dp.dsns.gov.ua)

В результате возгорания никто не пострадал

В Днепропетровской области на автодороге Харьков - Симферополь загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сообщение о возгорании автобуса на автодороге Харьков - Симферополь, вблизи поселка Вербовое Синельниковского района, спасатели получили сегодня, 28 октября, в 12:28.

Спасатели установили, что во время движения загорелся рейсовый автобус "Эталон". В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.

"Огнем уничтожен автобус на площади 20 м. кв. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате аварии с пассажирским автобусом погиб мужчина, еще два человека пострадали. Авария произошла в субботу, 27 октября, в 17:30 на трассе "Чугуев - Большой Бурлук" в районе поселка Печенеги.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кривом Роге во время гоночных соревнований произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека.