На пожарах в Украине за неделю погибли 11 человек, - ГСЧС

На водных объектах за неделю погибли 43 человека

На пожарах в Украине за неделю погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, на пожарах в Украине за неделю, с 25 июня по 1 июля текущего года спасатели зарегистрировали 1,8 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасено 44 человека.

"Ликвидировано 1 342 пожара, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибло 11 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ориентировочные убытки составляют более 4,1 млн гривен.

Также сообщается, что на водных объектах за неделю погибли 43 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на воскресенье, 1 июля, на Набережном шоссе сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.