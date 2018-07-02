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На пожарах в Украине за неделю погибли 11 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 21:25
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

На водных объектах за неделю погибли 43 человека

На пожарах в Украине за неделю погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, на пожарах в Украине за неделю, с 25 июня по 1 июля текущего года спасатели зарегистрировали 1,8 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасено 44 человека.

"Ликвидировано 1 342 пожара, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибло 11 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ориентировочные убытки составляют более 4,1 млн гривен.

Также сообщается, что на водных объектах за неделю погибли 43 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на воскресенье, 1 июля, на Набережном шоссе сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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