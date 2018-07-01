В Киеве сгорела передвижная кофейня

Пострадавших в результате происшествия нет

В Киеве в ночь на воскресенье, 1 июля, на Набережном шоссе сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщает издание, около часа ночи огонь охватил передвижную кофейню, так называемую Улитку, которая была установлена на пешеходной зоне набережной Днепра. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили сооружение и вытащили из огня газовый баллон.

По словам представителя владельца, это - уже третья кофейня за месяц, в которой произошел пожар. Мужчина утверждает, что поджигали их конкуренты.

Фото: пожар на Набережном шоссе в Киеве

На месте работали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Причины пожара установит следствие.

Напомним, ранее в Киеве сгорело несколько нефункционирующих киосков на улице Народного Ополчения.