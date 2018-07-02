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Інтерв'ю

На пожежах в Україні за тиждень загинули 11 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 21:25
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

На водних об'єктах за тиждень загинули 43 особи

На пожежах в Україні за тиждень загинули 11 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, на пожежах в Україні за тиждень, з 25 червня по 1 липня поточного року рятувальники зареєстрували 1,8 тис. надзвичайних подій, на яких врятовано 44 особи.

"Ліквідовано 1 342 пожежі, врятовано на пожежах 20 осіб та не допущено знищення вогнем 359 будівель і 27 од. техніки. На пожежах загинуло 11 осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовні збитки становлять понад 4,1 млн гривень.

Також повідомляється, що на водних об'єктах за тиждень загинули 43 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч на неділю, 1 липня, на Набережному шосе згоріла пересувна кав'ярня, обійшлося без постраждалих.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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