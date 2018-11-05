На пожарах в Украине за неделю погиб 31 человек, - ГСЧС

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На водоемах страны за неделю погибли 9 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 29 октября по 4 ноября 2018 года, погиб 31 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в течение недели спасатели зарегистрировали почти 1,4 тыс. чрезвычайных событий, на которых был спасен 21 человек. В частности, спасатели ликвидировали более тысячи пожаров, благодаря чему удалось не допустить уничтожение огнем 389 зданий и 42 единиц техники.

"На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период на водоемах страны погибли 9 человек.

Кроме того, за неделю пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили почти 11,6 тыс. боеприпасов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепре в субботу, 3 ноября, в результате пожара в многоэтажке погибли 3 человека, еще один ребенок получил ранения.

Также сообщалось, что 1 ноября в Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде, пострадавших нет.