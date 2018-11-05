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На пожежах в Україні за тиждень загинула 31 особа, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 22:31
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На водоймах країни за тиждень загинули 9 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 29 жовтня по 4 листопада 2018 року, загинула 31 особа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, протягом тижня рятувальники зареєстрували майже 1,4 тис. надзвичайних подій, на яких було врятовано 21 особу. Зокрема, рятувальники ліквідували понад тисячу пожеж, завдяки чому вдалося недопустити знищення вогнем 389 будівель і 42 одиниць техніки.

"На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5,4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за вказаний період на водоймах країни загинули 9 осіб.

Крім того, за тиждень піротехніки ДСНС вилучили та знищили майже 11,6 тис. боєприпасів. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпрі в суботу, 3 листопада, внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули 3 людини, ще одна дитина отримала поранення.

Також повідомлялося, що 1 листопада у Рівненській області сталася пожежа в пасажирському потязі, постраждалих немає.

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