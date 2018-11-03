В Днепре в результате пожара в многоэтажке погибли 3 человека

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Среди погибших - ребенок

В Днепре в субботу, 3 ноября, в результате пожара в многоэтажке погибли 3 человека, еще один ребенок получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник в 00:25 в пятиэтажном жилом доме по ул. Рабочая, 164. В результате пожара погибли 3 человека, среди жертв - ребенок 2014 года рождения. Кроме того, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения, его госпитализировали в больницу.

"В 01:01 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 2 м2. К тушению привлекались 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах вследствие взрыва в косметическом салоне 2 женщины получили ранения. Взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии. Из здания эвакуировали 30 человек.

Добавим, что по данным ГСЧС в течение недели, с 22 по 28 октября 2018 года, на пожарах в Украине погибли 37 человек.