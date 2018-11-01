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В Ровенской области горел пассажирский поезд

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 17:49
Фото: место пожара (rivne.dsns.gov.ua)
Фото: место пожара (rivne.dsns.gov.ua)

Пожар был локализован в 13:45, а полностью ликвидирован в 14:30

В Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Как сообщается, горел дизельный поезд сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов". Пожар был локализован в 13:45, а полностью ликвидирован в 14:30. Пострадаших нет.

"К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей, также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци" со станции города Сарны. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", - уточнили в ГСЧС.

 Фото: место пожара

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Гавриловка Барвенковского района Харьковской области произошел пожар на зерноскадах

Пожар возник в ночь на 21 октября в складской здания с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. Сначала тушить огонь начали участники добровольной пожарной команды данного предприятия на своей автоцистерне. Позже приехали спасатели ГСЧС.

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