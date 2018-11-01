В Ровенской области горел пассажирский поезд

Пожар был локализован в 13:45, а полностью ликвидирован в 14:30
В Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.
Как сообщается, горел дизельный поезд сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов". Пожар был локализован в 13:45, а полностью ликвидирован в 14:30. Пострадаших нет.
"К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей, также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци" со станции города Сарны. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в селе Гавриловка Барвенковского района Харьковской области произошел пожар на зерноскадах.
Пожар возник в ночь на 21 октября в складской здания с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. Сначала тушить огонь начали участники добровольной пожарной команды данного предприятия на своей автоцистерне. Позже приехали спасатели ГСЧС.