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Из-за пожара в центре Киева перекрыли дорогу

Автор: РБК-Украина

Из-за пожара в Киеве перекрыли движение по улице Саксаганского. Пожарные уже локализовали огонь, тушение продолжается.

Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация.

Сообщается, что движение перекрыто по улице Саксаганского на участке между улицей Антоновича и Владимирской.

Также сообщается, что в 15:19 возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров, тушение продолжается.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, на Саксаганского горит двухэтажное здание, в котором находится бар "Бездельники".

Напомним, ранее сообщалось о пожаре на территории Александровской больницы, которая считается одной из опорных в Киеве для приема пациентов с COVID. В результате инцидента никто не пострадал.

Также на прошлой неделе произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры. Возгорание началось в одной из комнат на третьем этаже, после приезда пожарных из общежития эвакуировали несколько человек. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

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