Через пожежу в центрі Києва перекрили дорогу

Через пожежу в Києві перекрили рух вулицею Саксаганського. Пожежники вже локалізували вогонь, гасіння триває.
Про це у Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація.
Повідомляється, що перекрито рух по вулиці Саксаганського на ділянці між вулицею Антоновича і Володимирської.
Також повідомляється, що о 15:19 займання локалізовано на площі 300 квадратних метрів, гасіння триває.
"За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, на Саксаганського горить двоповерхова будівля, в якому знаходиться бар "Бездельники".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на території Олександрівської лікарні, яка вважається однією з опорних в Києві для прийому пацієнтів з COVID. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Також минулого тижня сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури. Вона почалася в одній з кімнат на третьому поверсі, після приїзду пожежників з гуртожитку евакуювали кілька людей. Вогонь оперативно загасили, ніхто не постраждав.