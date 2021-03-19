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В Киеве произошел пожар в общежитии, эвакуировали шесть человек

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 15:26
В Киеве произошел пожар в общежитии, эвакуировали шесть человек Фото: спасатели (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 марта, в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры. В результате возгорания никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В 14:04 спасателям поступило сообщение пожаре в общежитии на улице Просвещения 5.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.

Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

В ходе ликвидации пожара, с третьего этажа общежития эвакуировали шесть человек с помощью трехколенной лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

В 14:29 пожар был локализован, и в 14:50 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Фото: пожар в общежитии (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, 15 марта в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.

Кроме того, вечером 15 марта в центре Киева произошел пожар в ресторане "Алаверди". В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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