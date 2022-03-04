Пожар на Запорожской АЭС уже ликвидировали. Жертв нет

В службе уточнили, что пожар был в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС, то есть в административной части станции.

"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на ЗАЭС вспыхнул ночью 4 марта в результате обстрелов российских военных, которые пытались захватить станцию - длительное время спасатели не могли начать ликвидацию пожара из-за продолжающихся боев.

Так, перед этим пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

Позже в ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, и работать оставили только четыре. А представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.