"Европа должна проснуться": Зеленский сделал заявление об обстреле Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских обстрелах Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ночью 4 марта и последующем пожаре на территории АЭС. Глава государства подчеркивает, что оккупанты бьют по станции прицельно и готовились к такой атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой срочное обращение Зеленского.

Президент предупредил, что такие обстрелы могут закончиться повторением Чернобыльской катастрофы, и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров.

"Европа сейчас должна проснуться!" - подчеркивает он.

Зеленский заявил, что прямо сейчас горит самая большая атомная электростанция Европы, и прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки.

"Это танки, оборудованные тепловизорами.То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", - сказал глава государства.

"Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово "Чернобыль". Кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции - это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия хочет это повторить, и уже повторяет. Но в шесть раз больше!

Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам - российские войска обстреливают атомную станцию в Украине, Запорожскую атомную электростанцию. Это город Энергодар. Там шесть энергоблоков...

Украина - это 15 атомных блоков. Если будет взрыв - это конец всем! Это конец Европы, это эвакуация Европы... Только срочные действия Европы могут остановить российские войска", - заявил Зеленский.

Видео: Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Запорожской АЭС ночью 4 марта