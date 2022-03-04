Пожежу на Запорізькій АЕС вже ліквідували. Жертв немає

У службі уточнили, що пожежа була в навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС, тобто в адміністративній частині станції.

"О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на ЗАЕС спалахнула вночі 4 березня внаслідок обстрілів російських військових, які намагалися захопити станцію - тривалий час рятувальники не могли почати ліквідацію пожежі через бої, що продовжуються.

Так, перед цим прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь АЕС. Згодом стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Пізніше у ДСНС розповіли, що було відключено 3-й енергоблок, і працювати залишили лише чотири. А представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози розповсюдження радіації не помічено.