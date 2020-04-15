Пожар возле Припяти и Чернобыля полностью ликвидирован, - ГСЧС

Очаги возгораний около городов Припять и Чернобиль полностью ликвидировали. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

По ее словам, огонь действительно подходил к окраинам Припяти и Чернобыля, но сейчас ситуация там под полным контролем.

"Рядом с городом Припять и городом Чернобыль были очаги возгораний, но там все локализовано, ликвидировано и на данный момент там даже тления нет", - заявила Рубан.

Комментируя пожар в Чернобыльской зоне в целом, Рубан отметила отсутствие открытого огня на территории.

"На данный момент мы можем сказать точно, что открытого огня нет, но сколько очагов там, где еще остается тление - каждый раз выясняется во время облета территории. Как только они будут проявляться, они будут гаситься. Но прогноз трудно давать, поскольку неизвестно, какие будут погодные условия, а самое главное - будут ли проявляться новые очаги", - пояснила пресс-секретарь ГСЧС.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить на 10 день - 14 апреля. Лесной пожар в зоне начался 4 апреля. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 1000 га.

Правоохранители задержали вероятных виновников масштабного пожара: все они рассказали, что сначала подожгли траву, после чего ветер распространил огонь дальше.

Как сообщало РБК-Украина, 13 апреля Верховная рада ужесточила ответственность за самовольное выжигание растительности. Штрафы увеличили в 18 раз.