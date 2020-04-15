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Глава Минюста не исключил ответственность за пожары в Чернобыльской зоне по новому закону

Новости » Общество     15.04.2020 - 09:37
Глава Минюста не исключил ответственность за пожары в Чернобыльской зоне по новому закону
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Новый закон подразумевает ответственность за существенное загрязнение воздуха

Министр юстиции Денис Малюська считает возможным привлечение к ответственности за пожары в Чернобыльской зоне по новому закону, направленному на защиту окружающей среды. Об этом Малюська заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, ответственность согласно данному законопроекту предусматривается за существенное загрязнение воздуха.

"Эта статья предусматривает действительно большой вред, причиненный промышленным объектом, но это и может случиться в результате пожара на опасном объекте. Даже если мы сейчас посмотрим на ситуацию с Чернобылем, потенциальная ответственность возможна, но нужно анализировать состояние воздуха. От сигареты состояние воздуха на длительное время не изменится. Это определять экспертизы", - сказал Малюська.

Напомним, 13 апреля на внеочередном заседании Верховная рада одобрила законопроект №2339, усиливающий ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой травы.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция Киевской области вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней.

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Новости Украины пожарЧернобыльДенис Малюська
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