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В Одессе сообщили о подозрении еще одному сотруднику сгоревшего колледжа

Новости » Общество     13.01.2020 - 18:15
В Одессе сообщили о подозрении еще одному сотруднику сгоревшего колледжа
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении заведующей хозяйством одесского колледжа, где во время пожара погибли люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в здании образовательного учреждения возник пожар, в результате чего погибло 16 человек.

Так, в июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров выделил помощь семьям погибших при пожаре в Одессе в размере 200 тысяч гривен. Пострадавшие получат по 50 тысяч гривен.

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