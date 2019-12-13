Пожар в Одессе: в облуправлении ГСЧС проводят обыски

В Одессе правохранители проводят обыск в здании областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в деле о пожаре в колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечается, что следователи изымают материалы проверок пожарной безопасности с 2014 года.

"Как сообщает наш источник в прокуратуре, прямо сейчас в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской проходит обыск", - говорится в сообщении.

Кроме того, правохранители открыли еще одно уголовное производство из-за пожара. Речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в колледже. Расследованием занимается Государственное бюро расследований (ГБР). О подозрении пока никому не сообщали.

Как известно, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате погибли 16 человек. В колледже не было даже пожарной сигнализации.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.