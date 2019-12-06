Пожежа в Одесі: надії на живих у будівлі більше немає

Фото: роботи на місці пожежі в Одесі (dumskaya.net)

Рятувальники обстежили всі приміщення, які не постраждали від вогню

Станом на третій день після пожежі в Одесі не залишилося надії на те, що в будівлі коледжу залишилися живі. Про це заявив заступник начальника управління ДСНС в Одеській області Олександр Крицький, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, вже немає надії на те, що в будівлі залишаються живі.

"Важко це говорити, але надії немає. Всі приміщення, які залишилися цілими, обстежено, нікого не знайдено. Людей там немає", - зазначив Крицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в коледжі Одеси. Через два тижні комісія відзвітує про результати розслідування.

Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.

Пожежа в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розпочалася 4 грудня близько 10 ранку. На даний момент відомо про не менш двох загиблих і понад 30 потерпілих. Крім того, чотирнадцять осіб вважаються зниклими безвісти.