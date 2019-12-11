Пожар в Одессе: госпитализированными остаются восемь человек

Госпитализированными остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сообщается, что специалисты осуществляют работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начали работы по расчистке внутреннего двора и обрушения опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

"По состоянию на 17 ч. 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Также психологами ГСЧС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших лиц.

Напомним, Кабинет министров выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших. Деньги будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Как сообщало РБК-Украина, пожар в одесском колледже произошла 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. Второй версией пожара является поджог.