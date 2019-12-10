Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Кабмин завтра на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара

Правительство выделит почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Завтра, 11 декабря, Кабмин на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета ", - комментирует инициативу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Напомним, одноразовую денежную помощь получат семьи лиц, которые погибли и лица, которые пострадали вследствие пожара в Одессе. Деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.

Пожар в одесском колледже случился 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Второй версией пожара является поджог.