ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Новости » Политика     10.12.2019 - 19:44
Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Кабмин завтра на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара

Правительство выделит почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Завтра, 11 декабря, Кабмин на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета ", - комментирует инициативу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Напомним, одноразовую денежную помощь получат семьи лиц, которые погибли и лица, которые пострадали вследствие пожара в Одессе. Деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.

Пожар в одесском колледже случился 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Второй версией пожара является поджог.

Пожар в Одессе: планируются выплаты семьям погибших и пострадавших В Одессе обрушили часть здания сгоревшего колежа
Новости Украины Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь