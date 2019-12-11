ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пожар в Одессе: госпитализированными остаются восемь человек

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 19:09
Пожар в Одессе: госпитализированными остаются восемь человек
Иллюстративное фото (stan.kz)

Всего в результате пожара погибли 12 человек, а пострадали 30 человек

Госпитализированными остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сообщается, что специалисты осуществляют работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начали работы по расчистке внутреннего двора и обрушения опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

"По состоянию на 17 ч. 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Также психологами ГСЧС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших лиц.

Напомним, Кабинет министров выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших. Деньги будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Как сообщало РБК-Украина, пожар в одесском колледже произошла 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. Второй версией пожара является поджог.

В Киеве усилят меры пожарной безопасности на время зимних праздников В Харькове на пожаре погибла женщина, трое детей в больнице
Новости Украины Одессапожарпострадавшие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь