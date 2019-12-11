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Пожежа в Одесі: госпіталізованими залишаються вісім осіб

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 19:09
Пожежа в Одесі: госпіталізованими залишаються вісім осіб
Ілюстративне фото (stan.kz)

Всього внаслідок пожежі загинули 12 осіб, а постраждали 30 осіб

Госпіталізованими залишаються ще вісім осіб, які постраждали під час пожежі в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Зазначається, що фахівці здійснюють роботи по демонтажу аварійної стіни (сектор D), розпочали роботи по розчищенню внутрішнього двору та обрушенню небезпечних конструкцій з використанням крану та підвісної люльки.

"Станом на 17 год. 11 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Також психологами ДСНС здійснюється постійна робота щодо надання підтримки родичам загиблих та зниклих осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію сім'ям загиблих. Гроші будуть направлені Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Як повідомляло РБК-Україна, пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. Другою версією пожежі є підпал.

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