Пожар в общежитии Уманского университета: число пострадавших возросло до семи
Фото: в Умани горело общежитие университета (ch.npu.gov.ua)
В Умани произошел пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства. В результате инцидента пострадали семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По информации спасателей, пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
В частности, трех человек доставили в медучреждение с порезами, а четырех - с отравлением угарным газом.
Известно, что к тушению пожара привлекалось 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.
Напомним, во вторник, 7 сентября в Умани произошло возгорание на первом этаже в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.