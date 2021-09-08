ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежа в гуртожитку Уманського університету: кількість постраждалих зросла до семи

Новость на русском →
Умань, Середа 08 вересня 2021 08:40
Пожежа в гуртожитку Уманського університету: кількість постраждалих зросла до семи Фото: в Умані горів гуртожиток університету (ch.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Умані сталася пожежа в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Внаслідок інциденту постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією рятувальників, постраждалих в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Зокрема, трьох людей доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох - з отруєнням чадним газом.

Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Умань
NEWS
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
DAILY
Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені