Пожежа в гуртожитку Уманського університету: кількість постраждалих зросла до семи
Фото: в Умані горів гуртожиток університету (ch.npu.gov.ua)
В Умані сталася пожежа в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Внаслідок інциденту постраждали семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
За інформацією рятувальників, постраждалих в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
Зокрема, трьох людей доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох - з отруєнням чадним газом.
Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.
Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.