ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пожар в Новой Каховке: пострадавший дом полиция взяла под охрану от мародеров

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 01:56
Пожар в Новой Каховке: пострадавший дом полиция взяла под охрану от мародеров
Фото: пожар в жилом доме (facebook)

Жителей квартир отселят в детсад, санаторий и больницу

Правоохранители взяли под охрану от возможных мародеров многоэтажку, пострадавшую в результате пожара в Новой Каховке. Возле каждого подъезда будет стоять полицейский.

Об этом сообщает местное издание Novakahovka.city.

Отмечается, что больше всего от пожара пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Жильцов дома будут расселять в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации граждан с подозрением на COVID-19.

Город также планирует привлечь "Муниципальную охрану".

Напомним, пожар в многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области произошел днем 5 июля. Возгорание произошло в одной из квартир, после чего огонь перекинулся на крышу дома. На месте происшествия работают спасатели. В результате инцидента никто не пострадал.

Жильцов дома в Новой Каховке, где произошел пожар, эвакуировали.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома из-за неосторожности.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины пожарНовая Каховка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь