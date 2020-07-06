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Пожежа в Новій Каховці: постраждалий будинок поліція взяла під охорону від мародерів

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 01:56
Пожежа в Новій Каховці: постраждалий будинок поліція взяла під охорону від мародерів
Фото: пожежа в житловому будинку (facebook)

Жителів квартир відселять у дитсадок, санаторій та лікарню

Правоохоронці взяли під охорону від можливих мародерів багатоповерхівку, що постраждала унаслідок пожежі в Новій Каховці. Біля кожного під'їзду буде стояти поліцейський.

Про це повідомляє місцеве видання Novakahovka.city.

Наголошується, що найбільше від пожежі постраждали квартири п'ятого поверху. В будинку вимкнули електрику та газопостачання. Воду не відключали.

Мешканців будинку будуть розселяти у дитсадок "Золотий ключик", будівлю колишнього санаторію "Дружба" та в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації громадян з підозрою на COVID-19.

Місто планує залучити "Муніципальну охорону".

Нагадаємо, пожежа у багатоповерхівці у Новій Каховці Херсонської області сталася вдень 5 липня. Займання сталося в одній з квартир, після чого вогонь перекинувся на дах будинку. На місці події працюють рятувальники. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Мешканців будинку у Новій Каховці, де сталася пожежа, евакуювали.

Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в підпалі будинку через необережність.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України пожежаНовая Каховка
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