Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен собора. Об этом сообщает Le Figaro.

В результате пожара уже обрушились крыша и шпиль. Как сообщают в МВД, пострадавших нет. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Людей из острова Сите эвакуировали. Всем лицам, эвакуированным из района пожара, предоставлено временное убежище.

Напомним, что сейчас в Париже горит Собор Богоматери. Пожарные сообщают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания.

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар ранее заявлял, что применение пожарной авиации при тушении огня исключается. Отметим, французские СМИ сообщают, что Макрон уже прибыл на место пожара.