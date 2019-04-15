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Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен


Из-за пожара в соборе Парижской Богоматери перекрыты все въезды на остров Сите

Пожар в Нотр-Дам де Пари охватил одну из двух башен собора. Об этом сообщает Le Figaro.

В результате пожара уже обрушились крыша и шпиль. Как сообщают в МВД, пострадавших нет. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Людей из острова Сите эвакуировали. Всем лицам, эвакуированным из района пожара, предоставлено временное убежище.

Напомним, что сейчас в Париже горит Собор Богоматери. Пожарные сообщают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. 

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар ранее заявлял, что применение пожарной авиации при тушении огня исключается. Отметим, французские СМИ сообщают, что Макрон уже прибыл на место пожара. 

РБК-Украина писало, президент США Дональд Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. В соцсетях распространяются фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Ранее сообщалось, что собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Собор Парижской Богоматери ежегодно посещали до 13 млн туристов.

 
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