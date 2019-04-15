Через пожежу в соборі Паризької Богоматері перекриті всі в'їзди на острів Сіте
Пожежа в Нотр-Дам де Парі охопила одну з двох веж собору. Про це повідомляє Le Figaro.
В результаті пожежі вже обвалилися дах і шпиль. Як повідомляють у МВС, постраждалих немає. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Людей з острова Сіте евакуювали. Всім особам, евакуйованим з району пожежі, надано тимчасовий притулок.
Нагадаємо, що зараз в Парижі горить Собор Богоматері. Пожежники повідомляють, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі.
РБК-Україна писало, президент США Дональд Трамп заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. У соцмережах поширюються фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.
Раніше повідомлялося, що собор останнім часом перебував на реставрації, під стінами будівлі були встановлені будівельні ліси. Собор Паризької Богоматері щорічно відвідували до 13 млн туристів.