Пожар в Нотр-Дам де Пари локализован

Фото: пожар в соборе (DominguezArjona / Twitter)

Распространение огня в соборе Парижской Богоматери приостановлено

Французским спасателям удалось локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери и остановить распространение огня. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает полиция Парижа, передает CNN.

Ранее спасатели сообщили, что основную конструкцию собора удалось сохранить и не допустить полного разрушения. Кроме того, уцелели три основные ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий: удалось спасти фасад собора и его башни.

Парижская прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Также было принято решение эвакуировать людей из острова Сите.

Нотр-Дам де Пари построен 850 лет назад и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.