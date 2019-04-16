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Пожежа в Нотр-Дам де Парі локалізована

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 04:22
Пожежа в Нотр-Дам де Парі локалізована
Фото: пожар в соборе (DominguezArjona / Twitter)

Поширення вогню в соборі Паризької Богоматері призупинено

Французьким рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в соборі Паризької Богоматері і зупинити поширення вогню. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє поліція Парижа, передає CNN.

Раніше рятувальники повідомили, що основну конструкцію собору вдалося зберегти і не допустити повної руйнації. Крім того, вціліли три основні цінні реліквії, які зберігаються в соборі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждав від пожежі Собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку подій: вдалося врятувати фасад собору і його вежі.

Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.

Нотр-Дам де Парі побудований 850 років тому і є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також однією з найвідоміших туристичних визначних пам'яток в світі.

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