Пожар в Нантском соборе потушили

Пожарные останутся в соборе до утра
Во французском Нанте пожарные ликвидировали огонь в соборе Святых Петра и Павла. Однако, пожарные останутся на территории собора до утра, чтобы не допустить повторного возгорания.
Об этом сообщил представитель пожарной службы Жером Лангуа в эфире телеканала BFM TV.
Сейчас местные власти выясняют причины возникновения огня в Нантском соборе. В результате пожара повреждения получили старинный орган и витражи XV века.
Nantes Cathedral up in flames today.— Tom Colsy (@tomcolsy99_) July 18, 2020
Stop. We all know this isn’t coincidence or an accident. This has to stop. pic.twitter.com/W0bbU9M30o
Отметим, в 1972 году собор Святых Петра и Павла в Нанте был частично разрушен огнем. Тогда во время ремонта крыши собора перевернулся факел.
Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел утром 18 июля; с огнем боролись более 100 пожарных департамента Атлантическая Луара.
Пожар в Нантском соборе французские власти рассматривают как "преступное деяние".
Добавим, в прошлом году в Париже произошел масштабный пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, который тушили в течение суток; огнем был разрушен шпиль собора и часть крыши, а также была повреждена внутренняя отделка.