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Пожар в Нантском соборе потушили

Нант, Суббота 18 июля 2020 22:27
Пожар в Нантском соборе потушили
Фото: пожар в Нантском соборе (twitter.com/MailOnline)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пожарные останутся в соборе до утра

Во французском Нанте пожарные ликвидировали огонь в соборе Святых Петра и Павла. Однако, пожарные останутся на территории собора до утра, чтобы не допустить повторного возгорания.

Об этом сообщил представитель пожарной службы Жером Лангуа в эфире телеканала BFM TV.

Сейчас местные власти выясняют причины возникновения огня в Нантском соборе. В результате пожара повреждения получили старинный орган и витражи XV века.

Отметим, в 1972 году собор Святых Петра и Павла в Нанте был частично разрушен огнем. Тогда во время ремонта крыши собора перевернулся факел.

Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел утром 18 июля; с огнем боролись более 100 пожарных департамента Атлантическая Луара.

Пожар в Нантском соборе французские власти рассматривают как "преступное деяние".

Добавим, в прошлом году в Париже произошел масштабный пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, который тушили в течение суток; огнем был разрушен шпиль собора и часть крыши, а также была повреждена внутренняя отделка.

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