ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пожежу в Нантському соборі загасили

Нант, Субота 18 липня 2020 22:27
Пожежу в Нантському соборі загасили
Фото: пожежа у Нантському соборі (twitter.com/MailOnline)
Автор: Дмитро Левицький

Пожежники залишаться в соборі до ранку

У французькому Нанті пожежники ліквідували вогонь у соборі Святих Петра і Павла. Однак, пожежники залишаться на території собору до ранку, щоб не допустити повторного загоряння.

Про це повідомив представник пожежної служби Жером Лангуа в ефірі телеканалу BFM TV.

Наразі місцева влада з'ясовує причини виникнення вогню в Нантському соборі. В результаті пожежі пошкодження отримали старовинний орган та вітражі XV століття.

Зазначимо, у 1972 році собор Святих Петра і Павла у Нанті був частково зруйнований вогнем. Тоді під час ремонту даху собору перекинувся факел.

Нагадаємо, пожежа у соборі Святих Петра і Павла сталася вранці 18 липня; з вогнем боролися понад 100 пожежників департаменту Атлантична Луара.

Пожежу у Нантському соборі французька влада розглядає як "злочинне діяння".

Додамо, минулого року у Парижі сталася масштабна пожежа у соборі Нотр-Дам де Парі, яку гасили протягом доби; вогнем було зруйновано шпиль собору та частину даху, а також пошкоджень зазнало внутрішнє оздоблення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФранціяпожежаУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся