Пожежу в Нантському соборі загасили

Фото: пожежа у Нантському соборі (twitter.com/MailOnline)

Пожежники залишаться в соборі до ранку

У французькому Нанті пожежники ліквідували вогонь у соборі Святих Петра і Павла. Однак, пожежники залишаться на території собору до ранку, щоб не допустити повторного загоряння.

Про це повідомив представник пожежної служби Жером Лангуа в ефірі телеканалу BFM TV.

Наразі місцева влада з'ясовує причини виникнення вогню в Нантському соборі. В результаті пожежі пошкодження отримали старовинний орган та вітражі XV століття.

Nantes Cathedral up in flames today.



Stop. We all know this isn’t coincidence or an accident. This has to stop. pic.twitter.com/W0bbU9M30o — Tom Colsy (@tomcolsy99_) July 18, 2020

Зазначимо, у 1972 році собор Святих Петра і Павла у Нанті був частково зруйнований вогнем. Тоді під час ремонту даху собору перекинувся факел.

Нагадаємо, пожежа у соборі Святих Петра і Павла сталася вранці 18 липня; з вогнем боролися понад 100 пожежників департаменту Атлантична Луара.

Пожежу у Нантському соборі французька влада розглядає як "злочинне діяння".

Додамо, минулого року у Парижі сталася масштабна пожежа у соборі Нотр-Дам де Парі, яку гасили протягом доби; вогнем було зруйновано шпиль собору та частину даху, а також пошкоджень зазнало внутрішнє оздоблення.